Кьеллини назвал фаворита в полуфинале ЛЧ «Интер» — «Милан»

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от противостояния «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, отметив, что если бы ему пришлось выбирать фаворита, то он бы предпочёл «нерадзурри», а не «россонери».
«Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов будет противостоянием равных команд, но если бы мне пришлось поставить евро, то я бы выбрал «Интер». Я думаю, что у «нерадзурри» есть преимущество, потому что они сильнее в таких матчах», — приводит слова Кьеллини «твиттер» Italian Football TV со ссылкой на YouTube-канал Fanast RFT.
Первый матч, хозяином которого будет «Милан», пройдёт 10 мая. Ответная встреча запланирована на 16 мая. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.
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