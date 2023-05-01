Тикнизян: матч с «Химками» был тяжёлым для «Локомотива», но потом у них кончились силы

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (5:1), отметив, что игра для железнодорожников складывалась тяжело до момента, когда у химчан закончились силы. Также армянский футболист рассказал, как москвичам удалось изменить ситуацию в команде.
«Матч был тяжёлым, особенно первый тайм. «Химки» играли от обороны, мы адаптировались к ним, пришлось вскрывать их в позиционных атаках. Но потом у них закончились силы, мы начали играть вперёд, на быстрых атаках.
В конце 2022 я говорил, что для того, чтобы изменить ситуацию в команде, нужно плодотворно поработать. Зимой мы это и сделали, были тяжёлые сборы», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 мая 2023
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