Защитник ЦСКА Гаич высказался о возможном возвращении в клуб Фернандеса

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич отреагировал на возможное возвращение в клуб Марио Фернандеса, отметив, что это может стать большим плюсом для армейцев, так как бразилец является легендой команды.

«Марио — легенда клуба. Если он вернётся, то это, конечно, будет большим плюсом для нас. Но на данный момент мы об этом не думаем, потому что сконцентрированы на ближайших играх. Что думаю о том, что Марио играет на моей позиции? Это уже вопросы не ко мне», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Гаич забил один гол и сделал шесть результативных передач в 36 сыгранных за ЦСКА матчах сезона. Фернандес покинул бразильский «Интернасьонал», за который играл на правах аренды из армейского клуба. В пяти матчах бразилец не отметился результативными действиями.