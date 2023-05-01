Легенды «Спартака» и «Крыльев Советов» 2 июня проведут матч в Самаре

2 июня в Самаре состоится Матч легенд «Крылья Советов» — «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Место проведения матча будет определено после 5 мая. Одним из вероятных мест проведения матча является «Солидарность Самара Арена».

Напомним, сегодня, 1 мая, состоится ретроматч между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака». В преддверии матча спортсмены возложили цветы на Мамаев курган в Волгограде. Это не первый опыт проведения ретроматчей в России. Осенью 2022 года несколько выставочных игр провели ветераны «Зенита» и «Спартака».