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Легенды «Спартака» и «Крыльев Советов» 2 июня проведут матч в Самаре

Легенды «Спартака» и «Крыльев Советов» 2 июня проведут матч в Самаре
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2 июня в Самаре состоится Матч легенд «Крылья Советов» — «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Место проведения матча будет определено после 5 мая. Одним из вероятных мест проведения матча является «Солидарность Самара Арена».

Напомним, сегодня, 1 мая, состоится ретроматч между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака». В преддверии матча спортсмены возложили цветы на Мамаев курган в Волгограде. Это не первый опыт проведения ретроматчей в России. Осенью 2022 года несколько выставочных игр провели ветераны «Зенита» и «Спартака».

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