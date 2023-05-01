Романцев: ретроматч в Волгограде — большое дело. Наша задача — почтить память

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о проведении ретроматча в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Большое и очень хорошее дело сделали организаторы. Большая честь участвовать в таком матче. Наша задача — почтить память и показать хороший футбол. Если зрители уйдут довольными, то будет хорошо», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, организатором ретроматча, который состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Волгоград Арена» (начало — в 20:00 мск), стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы – и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.
Олег Романцев войдёт в тренерский штаб символической команды «Спартака» на этой игре.
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