Моуринью ответил отказом на предложение «Челси» возглавить клуб

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказал «Челси». Специалист хочет продолжать работу с римским клубом, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, не так давно представители лондонского клуба провели переговоры с Моуринью на предмет сотрудничества. Во время диалога португальский тренер выразил желание остаться в римском клубе и доработать последний год по своему контракту.
Сообщается, что в ближайшее время Моуринью встретится с владельцем «Ромы» для обсуждения планов клуба и своего будущего.
Моуринью возглавлял «Челси» дважды: с лета 2004 по осень 2007 и с лета 2013 до конца 2015 года. С лондонским клубом португалец выигрывал три титула чемпионов Англии. Также команда под его руководством брала Кубок и Суперкубок Англии, а также трижды Кубок лиги.
- 1 мая 2023
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