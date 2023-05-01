Лэмпард — об «Арсенале»: это фантастическая команда. Они всё ещё в чемпионской гонке

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ в преддверии матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда сыграет с «Арсеналом» в лондонском дерби.
«Арсенал всё ещё стремится выиграть Премьер-лигу. Это фантастическая команда, они проводят отличный сезон. Если они слегка оступились, то впоследствии могут качественно отреагировать.
Продолжает ли «Арсенал» борьбу за титул? Они точно остаются в чемпионской гонке, несмотря на достаточное количество игр, влекущее определённую долю риска.
«Манчестер Сити» продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это. Однако мы также должны уважать то, чего «Арсенал» добился в этом году. Эта команда всё равно будет верить и бороться до конца. И это правильно», – приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Матч 34-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Челси» состоится во вторник, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс». Игра начнётся в 22:00 мск.
- 1 мая 2023
-
20:40
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:49
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:45