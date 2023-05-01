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Лэмпард — об «Арсенале»: это фантастическая команда. Они всё ещё в чемпионской гонке

Лэмпард — об «Арсенале»: это фантастическая команда. Они всё ещё в чемпионской гонке
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ в преддверии матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда сыграет с «Арсеналом» в лондонском дерби.

«Арсенал всё ещё стремится выиграть Премьер-лигу. Это фантастическая команда, они проводят отличный сезон. Если они слегка оступились, то впоследствии могут качественно отреагировать.

Продолжает ли «Арсенал» борьбу за титул? Они точно остаются в чемпионской гонке, несмотря на достаточное количество игр, влекущее определённую долю риска.

«Манчестер Сити» продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это. Однако мы также должны уважать то, чего «Арсенал» добился в этом году. Эта команда всё равно будет верить и бороться до конца. И это правильно», – приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Матч 34-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Челси» состоится во вторник, 2 мая, на стадионе «Эмирейтс». Игра начнётся в 22:00 мск.

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