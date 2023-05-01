Радимов выделил команды, которые его порадовали и разочаровали в 25-м туре РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал команды, которые больше всего впечатлили и разочаровали его по итогам 25-го тура чемпионата России.

«Подводим итоги 25-го тура! Как обычно, рассказываю о трёх главных впечатлениях со знаком плюс и со знаком минус. Начнём с команд-разочарований:

3. «Торпедо» и «Химки»: команды синхронно проиграли в матчах, в которых другого результата ожидать было сложно. И если «Торпедо» с выходом в лучшую лигу мира мы поздравляли ещё после прошлого тура, то «Химки» свой призрачный шанс ещё сохраняют. Но если хотят остаться, так разваливаться, как с «Локомотивом», нельзя – пропустили три гола буквально за шесть минут.

2. «Крылья Советов»: понятно, что играли против доминирующей команды, но разваливаться нельзя, ведь начали хорошо и могли зацепиться. Самарцев ждёт тяжелейшая борьба за выживание.

1. «Динамо»: клуб подготовил красочную праздничную программу ко дню столетия, но по главному разочарованию тура сомнений не было, и дело даже не в результате, а именно в игре. У «Динамо» невозможно выделить ни одного игрока, который провёл матч хорошо. Да и весь сезон иначе как провальным не назовёшь.

Кто из команд порадовал:

3. ЦСКА и «Локомотив»: да, забрали свои очки, победили в матчах, в которых и должны были, но сделали это спокойно и уверенно. Армейцы тем самым ещё сохраняют хорошие шансы на серебряные медали.

2. «Зенит»: да, победу можно назвать дежурной, но отыграться с 0:1 команде удалось, а самое главное – играли красиво, ярко, в атакующий футбол, такой, который радует зрителей.

1. «Факел»: команда много лет не побеждала в РПЛ в гостях, а тут одержали победу на чужом празднике. Победа в самый нужный момент. Учитывая календарь, эти три очка воронежцам очень могут пригодиться в борьбе за выживание», — написал Радимов в своём телеграм-канале.