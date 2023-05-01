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«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао 1:1, результат матча 32-го тура чемпионата Испании 1 мая 2023 года

«Мальорка» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью в матче Ла Лиги
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Мальорка» принимала «Атлетик» Бильбао на стадионе «Иберостар». Встреча закончилась вничью — 1:1.

На 58-й минуте матча Ли Кан Ин открыл счёт.

Ли Кан Ин открывает счёт встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 90+5-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счёт, реализовав пенальти.

Матч команд в первом круге завершился нулевой ничьей.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Атлетик» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, команда набрала 47 очков в 32 матчах. «Мальорка» находится на 11-м месте, в активе клуба 41 балл. Лидирует «Барселона» (79 очков). В следующем туре «Мальорка» сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» примет «Бетис».

Испания - Примера. 32-й тур
01 мая 2023, понедельник. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ин – 58'   1:1 Уильямс – 90+6'
Удаления: Раильо – 90+7' / нет
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