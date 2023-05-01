«Мальорка» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью в матче Ла Лиги
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Мальорка» принимала «Атлетик» Бильбао на стадионе «Иберостар». Встреча закончилась вничью — 1:1.
На 58-й минуте матча Ли Кан Ин открыл счёт.
Ли Кан Ин открывает счёт встречи.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 90+5-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счёт, реализовав пенальти.
Матч команд в первом круге завершился нулевой ничьей.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Атлетик» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, команда набрала 47 очков в 32 матчах. «Мальорка» находится на 11-м месте, в активе клуба 41 балл. Лидирует «Барселона» (79 очков). В следующем туре «Мальорка» сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» примет «Бетис».
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