«Мальорка» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью в матче Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Мальорка» принимала «Атлетик» Бильбао на стадионе «Иберостар». Встреча закончилась вничью — 1:1.

На 58-й минуте матча Ли Кан Ин открыл счёт.

Ли Кан Ин открывает счёт встречи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 90+5-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счёт, реализовав пенальти.

Матч команд в первом круге завершился нулевой ничьей.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Атлетик» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, команда набрала 47 очков в 32 матчах. «Мальорка» находится на 11-м месте, в активе клуба 41 балл. Лидирует «Барселона» (79 очков). В следующем туре «Мальорка» сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» примет «Бетис».