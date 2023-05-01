Болельщики «Ротора» оскорбляли Романа Павлюченко во время ретроматча

Волгоградские болельщики оскорбляли нападающего Романа Павлюченко во время ретроматча в память о встрече сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» в 1943 году.

Павлюченко принял участие в матче в составе команды ветеранов «Спартака». Игрока оскорбляли во втором тайме, когда фанаты «Ротора» находились за воротами «Динамо». Сначала раздавались отдельные выкрики, но оскорбления усилились после того, как нападающий открыл счёт. Матч завершился победой «Спартака» со счётом 2:0.

Роман выступал за «Ротор» с 2000 по 2002 год, после чего перешёл в «Спартак», за который играл на протяжении пяти лет.

Организатором матча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо».