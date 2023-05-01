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Варди вышел на третье место по голам в АПЛ среди действующих игроков

Варди вышел на третье место по голам в АПЛ среди действующих игроков
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди отличился в игре 34-го тура между «Лестером» и «Эвертоном». Таким образом, форвард вышел на третье место по голам в АПЛ среди действующих игроков.

В матче с «ирисками» Варди забил на 33-й минуте с передачи Джеймса Мэддисона, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. До этого 36-летний нападающий не мог отличиться в Премьер-лиге с октября прошлого года. И только на прошлой неделе Варди сумел поразить ворота «Лидса».

Английского форварда в рейтинге бомбардиров опережают только Мохамед Салах из «Ливерпуля» (137 забитых мячей) и Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (208). На счету самого Варди 136 голов.

За «Лестер» 36-летний форвард выступает с 2012 года. Всего на его счету 169 мячей в составе «лис».

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