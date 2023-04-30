Салах повторил достижение Луиса Суареса девятилетней давности

В воскресенье, 30 апреля, «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает «Тоттенхэм» в рамках игры 34-го тура чемпионата Англии. Мерсисайдцам удалось забить три быстрых гола к 15-й минуте. Автором последнего из этих мячей стал форвард красных Мохамед Салах. Египтянин отличился с пенальти.
Салах сумел забить как минимум по одному голу в последних семи домашних матчах «Ливерпуля». Он забивал «Эвертону», «Реалу», «Вулверхэмптону», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу», «Ноттингему» и «Тоттенхэму».
Салах — первый с 2014 года игрок «Ливерпуля», которому удалось подобное. Девять лет назад в семи домашних матчах подряд забивал уругвайский нападающий мерсисайдцев Луис Суарес.
Всего на счету Суареса за время выступления в «Ливерпуле» 82 гола. У Салаха на данный момент 184 забитых мяча в футболке мерсисайдцев.
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