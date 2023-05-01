Ротен — о последних неудачах «ПСЖ»: фанаты из Парижа, футбольные фанаты, сыты по горло

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен, ныне работающий консультантом на радио RMC, жёстко раскритиковал столичную команду из-за последних неудач.

«В последних семи играх было четыре поражения. Мне объясняют, что «ПСЖ» без пяти минут чемпион, и это мешает игрокам сконцентрироваться, что им непросто пережить разочарование после вылета из Лиги чемпионов, как и каждый год. Мы слышим то, что раздражает фанатов. Этот клуб мёртв. Галтье останется до конца сезона, что бы ни случилось. «Парк» против, после 38-го тура, станут они чемпионами или нет, могу вас заверить, «голова» покатится с плахи.

Но проблема не в том, чтобы найти нового тренера. Надеюсь, что главная причина не в нём. Мы должны изменить ментальность клуба. И игроков. У «ПСЖ» больше нет традиционной культуры, клуб разваливается из года в год. И каждый раз они говорят: «Да, но у нас лучшие игроки». Люди, занимающие высокие посты в клубе, сказали мне сегодня: «Мы не понимаем, у нас сильнейший состав, у нас лучший правый защитник в мире, лучший левый защитник в мире, у нас почти лучший полузащитник в мире (Верратти), у нас три звезды Месси, Неймар, Мбаппе». А на выходе имеем вот такое унижение…

Это позор — платить столько за билеты и не видеть шоу на поле или хотя бы отдачи. Игроки опускают головы и бредут в раздевалку. Спортивный директор Луиш Кампуш мне очень нравится, но его слов, сказанных после матча, недостаточно. Он должны пойти в раздевалку и всё взорвать там. Если с этим поколением не получается, нужно переформатировать команду. Маркиньос приходит и объясняет: «Титул у нас в руках, мы не позволим ему ускользнуть». Кого это волнует! Титул вы возьмёте, но то, что вы показываете на поле – это позор.

Верратти? Он не играл три недели, потому что, возможно, слишком много гулял. Он немного не в форме физически. Он теряет мячи, но мы ничего не говорим. О, это Марко Верратти, технически он настолько силён, что имеет право потерять мяч… Вам дали шанс проявить себя, ещё один шанс, вы провалили оба, и теперь, если вы уважаете клуб, как вы утверждаете, вы должны уйти!

Потому что это действительно проблема. Мы должны вернуть идентичность «ПСЖ» прежде, чем говорить об отдельных персоналиях. В противном случае, честно говоря, они потеряют нас всех. Фанаты «ПСЖ», болельщики футбола, мы все сыты по горло», – заявил Ротен в эфире RMC.

Напомним, в последнем туре «ПСЖ» уступил дома «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1. Это девятое поражение команды Кристофа Галтье с начала года. Парижане лидируют в чемпионате Франции, на пять очков опережая «Марсель» в таблице.