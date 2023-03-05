Sport.es: «Манчестер Сити» готов отпустить Бернарду Силву в «Барселону» за € 65 млн

«Манчестер Сити» готов отпустить полузащитника Бернарду Силву в каталонскую «Барселону» за € 65 млн. Об этом сообщает Sport.es.
«Барселона» активно проявляет интерес к Бернарду. Клуб пытался подписать игрока в предыдущие два трансферных окна. Летом операция напрямую зависела от возможного перехода Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», который в итоге не состоялся. Зимой «Сити» отклонил предложение «Барселоны» на сумму € 70 млн, не желая терять ключевого игрока.
Однако сейчас ситуация изменилась: игрок хочет уйти из «Сити», а в руководстве клуба, которое устало от ситуации, Бернарду заявили, что при желании он может уйти. Цена в € 65 млн, установленная клубом из Манчестера, не является проблемой для «Барселоны», однако сине-гранатовые могут испытать определённые трудности с зарплатой игрока.
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