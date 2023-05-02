«Коринтианс» назначил Вандерлея Лушембурго новым главным тренером

Известный бразильский специалист Вандерлей Лушембурго назначен новым тренером «Коринтианса». Клуб объявил о подписании контракта с 70-летним специалистом в понедельник, 1 мая.
Соглашение рассчитано до декабря текущего года, когда также заканчивается срок полномочий президента клуба Дуилио. Дебют Лушембурго состоится уже во вторник, 2 мая, поскольку «Коринтиансу» в этот день предстоит сыграть с «Индепендьенте дель Валье» в матче группового этапа Кубка Либертадорес.
Отметим, что это уже третий заход экс-тренера мадридского «Реала» в «Тимау». В 1998-м году он выиграл с чёрно-белыми чемпионат Бразилии, а в следующем году покинул клуб, чтобы тренировать сборную Бразилии. В 2001-м году он с «Коринтиансом» стал чемпионом Сан-Паулу.
В этот раз руководство клуба искало тренера в авральном порядке, поскольку предыдущему наставнику Куке, пришлось подать в отставку под давлением общественности после всего недели работы. Болельщики «Тимау» потребовали увольнения специалиста, узнав, что он был осуждён за сексуальные домогательства к 13-летнему подростку в Швейцарии в 1987 году.
Прежде чем договориться с Вандерлеем, руководство «Коринтианса» получило отказ от Тите, который намерен работать в европейском футболе, и Мано Менезеса, который связан действующим контрактом с «Интернасьоналем». На выходных клуб почти достиг соглашения с Рожером Машадо, но и эта кандидатура не устроила фанатов.
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