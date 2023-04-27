Сергей Семак: Алберто не хотел возвращаться в «Зенит». Мы эту ситуацию приняли

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что экс-форвард клуба Юри Алберто не хотел возвращаться в Санкт-Петербург из Бразилии.
«Реально ли было убедить Альберто вернуться? Нет. У него было желание остаться – ребёнок, семья. Он не хотел возвращаться. Мы эту ситуацию приняли и использовали для себя с выгодой»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
22-летний бразильский форвард выступал за «Зенит» в 2022 году. Алберто стал игроком клуба в январе, а уже в июне на правах аренды ушёл в «Коринтианс».
Напомним, взамен форварда в «Зенит» из «Коринтианса» отправились защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос, который перейдёт в команду летом 2023 года. Также российский клуб получит 50% от следующей продажи Юри Алберто.
Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:
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