«Фрозиноне» оформил выход в Серию А

«Фрозиноне» в матче 35-го тура итальянской Серии B переиграл «Реджину» со счётом 3:1 и досрочно оформил путёвку в высший дивизион страны. Команда Фабио Гроссо, которая занимает первое место в таблице, набрала 71 очко, и стала недосягаемой для «Бари» (3-е место) за три тура до конца сезона. По регламенту две лучшие команды первенства напрямую попадают в Серию А.

«Фрозиноне» в третий раз за последние восемь лет попадает в Серию А. Впервые это случилось в 2014 году, второй раз команда добилась повышения в классе 2018 году. Всё это время клубом управляет президент Маурицио Стирпе, сын Бенито Стирпе, в честь которого назван домашний стадион жёлто-синих.

Что касается тренера, то для Фабио Гроссо, который выигрывал чемпионат мира со сборной Италии в 2006 году, это первый успех в тренерской карьере. Гроссо прибыл в клуб в 2021 году, до этого он работал с молодёжкой «Ювентуса», «Бари», «Вероной», «Брешией» и швейцарским «Сьоном».