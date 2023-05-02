Павлюченко объяснил, почему не праздновал гол в ретроматче со сталинградским «Динамо»

Бывший российский футболист Роман Павлюченко, который принял участие в ретроматче в составе команды ветеранов «Спартака» объяснил, почему не праздновал гол в ворота сталинградского «Динамо». Встреча Игра проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.
«Игра была хорошей! Думаю, что сегодня не так важно, кто победил, кто проиграл. Главное, что болельщики получили удовольствие. Самое главное, что была дружба, хорошая атмосфера. Да, я не праздновал гол. Ну, я все-таки и за «Ротор» играл, и за «Спартак», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
Павлюченко выступал за «Ротор» с 2000 по 2002 год, после чего перешёл в «Спартак», за который играл на протяжении пяти лет.
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