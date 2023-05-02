Артём Ребров поделился впечатлениями от ретроматча «Победа»

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от ретроматча, организованного в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Не знаю, как вы, а я вчера во время легендарного матча сидел напротив телевизора и улыбался от ностальгии. Спасибо за вечер, легенды. Кайф», — написал Артём Ребров в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с матча.
Ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), проходивший в Волгограде, завершился победой спартаковцев со счётом 2:0. Отличились Роман Павлюченко и Александр Самедов.
Напомним, организатором ретроматча стал Российский футбольный союз при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо». В составе хозяев играли легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора», а гостей представляли ветераны «Спартака».
- 2 мая 2023
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