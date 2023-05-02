Стали известны планы Нойера на возвращение в состав «Баварии» после травмы

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер планирует начать первые вратарские тренировки после своей тяжёлой травмы через две-три недели. Об этом сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, через две-три недели Нойер хочет начать лёгкие беговые занятия и специальные вратарские упражнения. Если во время этих тренировок не возникнет каких-либо сложностей, то голкипер рассчитывает вернуться к работе с командой в июле, чтобы подготовиться к следующему сезону. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассчитывает на Нойера как на основного вратаря.
Нойер получил травму после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Голкипер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
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