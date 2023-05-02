КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче со «Спартаком».

«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова». Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников, о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», — сказал Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.