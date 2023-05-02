«Спартаку» предложили назначить главным тренером Марко Николича

Руководству московского «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру серба Марко Николича в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не заинтересован в назначении на пост главного тренера сербского специалиста. Клуб доверяет нынешнему наставнику Гильермо Абаскалю.

43-летний Николич успел поработать в России с московским «Локомотивом». Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России в 2021 году. После этого Николич нигде не работал. Агент серба заявлял, что тот должен определиться со своим будущим до конца мая 2023 года. Представитель Николича не исключал варианта, что специалист вернётся в Россию.