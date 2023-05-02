Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартаку» предложили назначить главным тренером Марко Николича

«Спартаку» предложили назначить главным тренером Марко Николича
Комментарии

Руководству московского «Спартака» предложили рассмотреть кандидатуру серба Марко Николича в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не заинтересован в назначении на пост главного тренера сербского специалиста. Клуб доверяет нынешнему наставнику Гильермо Абаскалю.

43-летний Николич успел поработать в России с московским «Локомотивом». Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России в 2021 году. После этого Николич нигде не работал. Агент серба заявлял, что тот должен определиться со своим будущим до конца мая 2023 года. Представитель Николича не исключал варианта, что специалист вернётся в Россию.

Материалы по теме
КДК РФС рассмотрит выход Абаскаля на поле после гола в ворота «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023