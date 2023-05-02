«Барселона» может перейти в Азию, если получит бан от УЕФА

Каталонская «Барселона» может перейти в азиатские турниры, если получит бан от УЕФА, информирует Sport.es со ссылкой на телевизионную программу Once.
Согласно сведениям источника, если УЕФА признает «Барселону» виновной в «деле Негрейры» о вероятном подкупе судей, то клубу грозит дисквалификация на международные соревнования сроком как минимум на один год. На этот случай руководство сине-гранатовых изучает возможность участия в турнирах Азиатской конфедерации футбола.
Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.
«Барселона» разгромила «Бетис». Видеообзор матча:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 2 мая 2023
-
14:59
-
14:46
-
14:28
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
13:56
-
13:55
-
13:47
-
13:42
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:25
-
12:22
-
12:22
-
12:19
-
11:59
-
11:43
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:07
-
10:50
-
10:47