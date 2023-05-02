«Барселона» может перейти в Азию, если получит бан от УЕФА

Каталонская «Барселона» может перейти в азиатские турниры, если получит бан от УЕФА, информирует Sport.es со ссылкой на телевизионную программу Once.

Согласно сведениям источника, если УЕФА признает «Барселону» виновной в «деле Негрейры» о вероятном подкупе судей, то клубу грозит дисквалификация на международные соревнования сроком как минимум на один год. На этот случай руководство сине-гранатовых изучает возможность участия в турнирах Азиатской конфедерации футбола.

Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.

«Барселона» разгромила «Бетис». Видеообзор матча:

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