«Барселоне» интересен полузащитник «Ювентуса»

«Барселона» летом может попытаться подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию, сообщает Fichajes.

По информации источника, «блауграна» была близка к подписанию контракта с Закарией ещё в январе 2022 года, но «Ювентус» опередил каталонцев в борьбе за игрока. Однако интерес сине-гранатовых к хавбеку не ослабевал, и главный тренер команды Хави по-прежнему считает швейцарца ключевым игроком для укрепления линии полузащиты.

Сообщается, что, несмотря на опцию выкупа футболиста, которая имеется у «Челси», лондонский клуб не планирует приобретать Закарию на постоянной основе.

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В текущем сезоне на счету Закарии 11 матчей в составе «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одним забитым мячом.

Контракт игрока с «бьянконери» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 20 млн.

Ранее стало известно, что каталонцы могут расстаться с хавбеком Франком Кессье.