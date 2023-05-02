«Барселоне» интересен полузащитник «Ювентуса»

«Барселона» летом может попытаться подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию, сообщает Fichajes.
По информации источника, «блауграна» была близка к подписанию контракта с Закарией ещё в январе 2022 года, но «Ювентус» опередил каталонцев в борьбе за игрока. Однако интерес сине-гранатовых к хавбеку не ослабевал, и главный тренер команды Хави по-прежнему считает швейцарца ключевым игроком для укрепления линии полузащиты.
Сообщается, что, несмотря на опцию выкупа футболиста, которая имеется у «Челси», лондонский клуб не планирует приобретать Закарию на постоянной основе.
Обзор матча 32-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Бетисом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В текущем сезоне на счету Закарии 11 матчей в составе «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился лишь одним забитым мячом.
Контракт игрока с «бьянконери» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 20 млн.
Ранее стало известно, что каталонцы могут расстаться с хавбеком Франком Кессье.
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