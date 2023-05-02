«Интер» хочет приобрести Кессье. Хавбек желает остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье заинтересовал «Интер», сообщает Relevo.
По информации источника, боссы «нерадзурри» хотят приобрести ивуарийца в летнее трансферное окно. Сам хавбек не желает покидать каталонский клуб уже спустя год после переезда на «Спотифай Камп Ноу».
Сообщается, что Кессье с пониманием относится к своей возможной продаже, поскольку «Барсе» могут срочно понадобиться деньги. Главный тренер сине-гранатовых Хави не раз хвалил полузащитника. Отмечается, что наставник команды заинтересован в продолжении сотрудничества с ивуарийцем.
В текущем сезоне на счету Кессье 39 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Кессье забивает в ворота «Реала» в игре 26-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока с «блауграной» рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Кессье перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. Ивуарийский футболист в прошлом сезоне выиграл скудетто с «Миланом».
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