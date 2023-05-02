«Астон Вилла» уверена, что ей удастся подписать Тэмми Абрахама

«Астон Вилла» уверена в подписании нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама этим летом, несмотря на интерес со стороны ряда топ-клубов по всей Европе, сообщает 90min.
По информации источника, боссы «Виллы» желают вернуть форварда, который помог вывести команду в Премьер-лигу четыре года назад, выступая за клуб на правах аренды.
Сообщается, что впервые «вилланы» вышли на связь с представителями Абрахама ещё в феврале. Боссы бирмингенцев решительно настроены на борьбу за англичанина с ведущими топ-клубами Европы.
В текущем сезоне на счету Абрахама 45 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.
Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 45 млн.
Ранее футболист выступал в АПЛ в составе «Челси» на протяжении двух сезонов. В составе лондонской команды в чемпионате Англии Абрахам забил 21 гол.
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