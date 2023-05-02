«Барселона» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Матч пройдёт на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». Главным арбитром встречи назначен Хавьер Иглесиас Вильянуэва.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.
Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1. На гол Давида Гарсии каталонцы ответили точными ударами Педри и Рафиньи.
«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании, набрав 79 очков в 32 матчах и опережая идущий вторым «Реал» на 11 очков. «Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 44 очками.
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