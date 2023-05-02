«Барселона» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 2 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Матч пройдёт на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». Главным арбитром встречи назначен Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:30 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.

Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1. На гол Давида Гарсии каталонцы ответили точными ударами Педри и Рафиньи.

«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании, набрав 79 очков в 32 матчах и опережая идущий вторым «Реал» на 11 очков. «Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 44 очками.