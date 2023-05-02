Колыванов: если Лэмпард выиграет дерби, болельщики простят пять поражений подряд
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Челси».
«Может ли Лэмпард проиграть шестой матч подряд во главе «Челси»? Он второй раз приходит, и совсем неудачно, что для игрока с таким прошлым серьёзный удар по самолюбию. Но в футболе всякое бывает. Если выиграют сейчас дерби, болельщики всё это простят. Особенно памятуя о том, сколько он сделал для «Челси», будучи игроком», — приводит слова Колыванова «Московский комсомолец».
Матч «Арсенал» — «Челси» пройдёт сегодня, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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