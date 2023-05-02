Артета: в следующем сезоне «Арсенал» предпочёл бы оказаться в такой ситуации, как сейчас

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
«Мы бы предпочли в следующем сезоне, все мы, оказаться в таком же положении. Вот почему мы не можем утратить перспективы.
Многие люди проделали невероятную работу, чтобы оказаться в том положении, в котором мы находимся сейчас. За шесть матчей до конца мы уже квалифицировались в Лигу чемпионов. Такого в этом клубе не случалось более десяти лет. Также мы являемся самой молодой командой в лиге. Мы всё ещё расстроены поражением от «Манчестер Сити» и не принимаем этого. Мы хотим большего», — приводит слова Артеты Sky Sports.
«Арсенал», лидировавший в английской Премьер-лиги на протяжении большей части сезона, находится на втором месте, отставая от «Манчестер Сити», сыгравшего на один матч меньше, на одно очко.
- 2 мая 2023
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