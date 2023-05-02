Гол Понсе не спас «Эльче» от поражения в матче с «Альмерией». Клуб вылетел в Сегунду

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором «Альмерия» принимала «Эльче» на стадионе «Уэгос Медитерранеос». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
На 22-й минуте Лео Баптистау вывел «Альмерию» вперёд.
Баптисау открывает счёт встречи.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 52-й минуте Адриан Эмбарба удвоил преимущество хозяев.
Эмбара удваивает преимущество хозяев.
В концовке встречи Эсекьель Понсе, выступавший в 2019-2021 годах за московский «Спартак», отыграл один мяч.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Альмерия» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. «Эльче» остался на последнем, 20-м месте и лишился математических шансов на выживание в Примере. За пять туров до конца сезона до спасительной 17-й строчке клубу не хватает 17 баллов.
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