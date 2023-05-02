Защитник «Акрона» Ходжаниязов: есть цель играть в РПЛ
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов заявил о желании играть в российской Премьер-лиге.
«Конечно, такая цель есть. Каждый уважающий себя спортсмен должен ставить перед собой высокие цели. Играть среди лучших — одна из таких», — сообщил Ходжаниязов в интервью «РБ Спорт».
26-летний Ходжаниязов — воспитанник санкт-петербургского «Зенита». Ранее в своей карьере российский защитник представлял такие клубы, как «Амкар», «Балтика», «Урал» и азербайджанский «Сумгайыт». За «Акорн» Джамалдин Ходжаниязов играет с августа 2022 года.
В сезоне-2022/23 Ходжаниязов провёл 22 матча в Первой лиге, не отметившись результативными действиями. «Акрон» занимает тринадцатое место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 29 матчей.
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