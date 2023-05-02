«Барселону» отделяет от титула пять очков

«Барселоне» необходимо набрать ещё пять очков, чтобы гарантировать себе победу в чемпионате Испании.
В матче 33-го тура Ли Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» победу одержала команда Хави (1:0). После 33 проведённых игр каталонцы набрали 82 очка и опережают преследующий их «Реал» Мадрид на 14 очков. Однако столичная команда свой матч — с «Реалом Сосьедад» — ещё не провела.
У «Реала» в активе 68 турнирных очков, и если мадридцы выиграют оставшиеся шесть матчей чемпионата, они наберут 86 очков. «Барселоне» нужно набирать не менее пяти очков в оставшихся играх, так как при равенстве очков дополнительное преимущество получит команда Карло Анчелотти.
В последних пяти матчах Ла Лиги нынешнего сезона «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Реалом Сосьедад», «Вальядолидом», «Мальоркой» и «Сельтой».
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