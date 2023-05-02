«Спартак» поздравил младенцев, появившихся на свет в день рождения клуба
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Московский «Спартак» передал наборы новорождённого для родившихся 18 апреля.
«В честь дня рождения «Спартака» мы передали 101 набор новорождённого в 18 роддомов Москвы. Так клуб поздравил малышей, появившихся на свет 18 апреля.
В этих специальных наборах собраны предметы, необходимые для комфортного начала жизни: нагрудники, постельное белье для детской кроватки и бутылочки. Кроме того, там есть специальный сертификат, который автоматически делает малыша членом клуба Spartak Kids», — сообщается в телеграм-канале клуба.
18 апреля «Спартаку» исполнился 101 год. В этот день в 1922 году был создан Московский клуб спорта, официально считающийся предшественником «Спартака». В нынешнем сезоне РПЛ клуб находится на третьем месте.
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