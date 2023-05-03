Ходжаниязов — о словах Гладышева: нужно вести себя скромнее и уважать соперника

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов прокомментировал слова нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. После матча Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором «Динамо» уступило «Акрону» в серии послематчевых пенальти, Гладышев заявил, что «такой команде проигрывать нельзя».
«Задевает ли такая реакция соперников? Наоборот, смешит. Молодые ребята ещё толком в Российской Премьер-Лиге не успели ничего показать, а уже позволяют себе такие высказывания. Нужно вести себя скромнее и проявлять больше уважения к сопернику. Но, опять же, это личное дело каждого — сказал и сказал.
Почему я не бил в послематчевой серии с «Динамо»? Партнёры постарались. Должен был бить пятым, но до этого дело не дошло», — приводит слова Ходжаниязова «РБ Спорт».
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