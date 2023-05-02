Игрок «Акрона» Ходжаниязов: для комфортной жизни в Тольятти нужно 50 тысяч в месяц
Поделиться
Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал о жизни в Тольятти, отметив, что 50 тысяч рублей в месяц хватает для удовлетворения базовых потребностей.
«В Тольятти очень комфортно. Я же здесь вырос, весь город знаю вдоль и поперёк. Всё более чем устраивает. У меня режим: дом–тренировка–дом. В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт-Петербурга или какого-то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, всё под рукой.
Для комфортной жизни нужно 100 тысяч рублей в месяц? Нет, это очень много для Тольятти. Ну, я столько не трачу. 50 тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на 20 цены ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге», — сказал Ходжаниязов в интервью «РБ Спорт».
Комментарии
- 3 мая 2023
-
00:09
-
00:09
- 2 мая 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:54
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:24
-
23:18
-
23:07
-
23:01
-
22:59
-
22:58
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:42
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:35
Партнерский контент