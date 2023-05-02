Игрок «Акрона» Ходжаниязов: для комфортной жизни в Тольятти нужно 50 тысяч в месяц

Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал о жизни в Тольятти, отметив, что 50 тысяч рублей в месяц хватает для удовлетворения базовых потребностей.

«В Тольятти очень комфортно. Я же здесь вырос, весь город знаю вдоль и поперёк. Всё более чем устраивает. У меня режим: дом–тренировка–дом. В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт-Петербурга или какого-то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, всё под рукой.

Для комфортной жизни нужно 100 тысяч рублей в месяц? Нет, это очень много для Тольятти. Ну, я столько не трачу. 50 тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на 20 цены ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге», — сказал Ходжаниязов в интервью «РБ Спорт».