«Лейпциг» забил «Фрайбургу» пять мячей и вышел в финал Кубка Германии
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Завершился матч полуфинала Кубка Германии, в котором встречались «Фрайбург» и «Лейпциг». «Лейпциг» одержал победу со счётом 5:1 и вышел в финал турнира.
Голами в составе «Лейпцига» отметились Дани Ольмо (у игрока также три голевые передачи), Бенджамин Хенрихс, Доминик Собослаи (дважды) и Кристофер Нкунку. Единственный гол «Фрайбурга» забил Михаэль Грегорич.
Ранее «Лейпциг» обыграл в четвертьфинале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0, а «Фрайбург» победил «Баварию» (2:1). В финале Кубка Германии «Лейпциг» встретится с победителем матча «Штутгарт» — «Айнтрахт», который начнётся в 21:45 мск.
«Лейпциг» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 54 очка в 30 матчах.
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