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«Лейпциг» забил «Фрайбургу» пять мячей и вышел в финал Кубка Германии

«Лейпциг» забил «Фрайбургу» пять мячей и вышел в финал Кубка Германии
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Завершился матч полуфинала Кубка Германии, в котором встречались «Фрайбург» и «Лейпциг». «Лейпциг» одержал победу со счётом 5:1 и вышел в финал турнира.

Голами в составе «Лейпцига» отметились Дани Ольмо (у игрока также три голевые передачи), Бенджамин Хенрихс, Доминик Собослаи (дважды) и Кристофер Нкунку. Единственный гол «Фрайбурга» забил Михаэль Грегорич.

Ранее «Лейпциг» обыграл в четвертьфинале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0, а «Фрайбург» победил «Баварию» (2:1). В финале Кубка Германии «Лейпциг» встретится с победителем матча «Штутгарт» — «Айнтрахт», который начнётся в 21:45 мск.

«Лейпциг» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда набрала 54 очка в 30 матчах.

Кубок Германии. 1/2 финала
02 мая 2023, вторник. 21:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 5
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Ольмо – 13'   0:2 Хенрихс – 14'   0:3 Собослаи – 37'   0:4 Нкунку – 45+1'   1:4 Грегорич – 75'   1:5 Собослаи – 90+7'
Удаления: нет / Гвардиол – 58'
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