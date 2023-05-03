Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Челси»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что его подопечные отлично провели первый час игры с «Челси».
«Первые 60 минут, думаю, команда очень хорошо играла. Мы должны оставаться собой, и я хочу видеть в исполнении команды именно это.
Скорость, мастерство, подвижность, два прекрасных гола. Мы были на одной волне с болельщиками и создали потрясающую атмосферу. Фанаты здорово нас поддерживают, и мы хотели заслужить право занимать первое место в таблице. Нам удалось это сделать, мы довольны.
У Эдегора 14 голов в этом сезоне. Я очень доволен его вкладом в выступления команды, его лидерскими навыками», – приводит слова Артеты BBC.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:
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