Дьяков: «Ростов» могут подвинуть со второго места

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы команды сохранить второе место в чемпионате России. После 25 туров в активе команды 50 очков. «Ростов» опережает на 1 балл «Спартак» и уступает 11 «Зениту».

«Конечно, не потерять очки в предстоящих матчах невозможно. Об этом не думают ни «Ростов», ни «Зенит». В чемпионской гонке всё понятно, она уже закончена. Вопрос только в том, кто какие медали возьмёт. Вполне вероятно, «Ростов» могут подвинуть со второго места. В игре со «Спартаком» сыграли в ничью, можно сказать, упустили три очка. Всё решил обидный гол на последних секундах. А так пока идут хорошо, но концовка всегда самая тяжёлая, и в ней надо выложиться», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В 26-м туре РПЛ «Ростов» примет дома «Факел». Игра состоится 6 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.