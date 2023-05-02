Капитан «Ростова» Глебов ответил, за счёт чего команда добивается хороших результатов

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о положительных результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«За счёт чего добиваемся результатов? За счёт хорошей физической подготовки, за счёт того, что хорошо тренируемся, выполняем тренерские установки. Думаю, что большую роль играет дисциплина команды на поле — есть рисунок, игра, приятная картина. Надо продолжать улучшать результаты с каждым днём и играть как можно лучше», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 50 очков в 25 матчах и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 11 очков.