Анатолий Бышовец: мы переоценивали и переоцениваем Сандро Шварца

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о наставниках команды.

«Для Йокановича это было вызовом. Перед ним стояла сложная задача объединения игроков. Причём не только тех, что были, но и легионеров, которые усилили команду. Конечно, сегодняшние результаты «Динамо» огорчают, но объективно ситуация довольно сложная. Например, Абаскаль, несмотря на ситуацию вокруг команды и уход руководителя, сумел объединить игроков. «Динамо» же испытывает проблемы с командной структурой действий.

Мы переоценивали и переоцениваем Шварца. Команда проявила себя хорошо, но концовка была проиграна. Был проигран Кубок России и бронзовые медали. А ведь у команды были шансы побороться за «золото».

Сложно сказать, есть ли у нас тренеры «антикризисного» плана, которые могли бы помочь команде в такой ситуации. Что касается возможности прихода Кержакова на пост главного тренера «Динамо», пока его статус не подкреплён результатами. И возвращение с Кипра говорит о том, что игровой опыт нужно подкреплять знаниями», – приводит слова Бышовца Metaratings.