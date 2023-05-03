У Мудрика больше 500 минут без голов в АПЛ

22-летний полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик не может забить свой первый гол в английской Премьер-лиге на протяжении 507 минут.

Михаил дебютировал за «аристократов» 21 января в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0). Всего полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии, в которых отметился двумя голевыми передачами: в матче 27-го тура с «Лестером» (3:1) и 31-го тура с «Брайтоном» (1:2).

Напомним, в турнирной таблице «Челси» после 34-го тура АПЛ находится на 12-й строчке, набрав 39 очков. От зоны вылета команду отделяют всего девять очков. При этом у «аристократов» есть игра в запасе. Следующий матч в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» проведёт 6 мая в гостях с «Борнмутом».