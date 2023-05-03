Константин Лепёхин: Далер Кузяев выйдет из зоны комфорта, если решит покинуть «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе Далера Кузяева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Мне трудно судить, стоит ли Кузяеву переходить в «Фатих Карагюмрюк». Всё-таки турецкий чемпионат несильно отличается от российского. Наверное, ему стоит попробовать себя, если есть возможность играть в Европе. Кузяев сам решит, что ему делать, а мы должны принять его решение. В любом случае в «Зените» ему было бы легче играть и побеждать. Если он решит покинуть клуб, выйдет из зоны комфорта. А сегодня наши футболисты всё реже и реже хотят её покидать.

Конечно, для Кузяева было бы плюсом, что в этом клубе выступает и Оздоев. Когда ты приходишь в команду и лично знаешь хотя бы одного человека или группу футболистов, то всегда легче влиться в коллектив. И на футбольном поле возникает меньше бытовых и психологических проблем.

Мне кажется, уход Кузяева не станет потерей для состава «Зенита». Хотя стоит отметить, что среди российских футболистов он один из лучших в команде. Конечно, в «Зените» для результата намного важнее иностранцы, поэтому уход любого россиянина не скажется. Клуб обладает хорошим внутренним ресурсом, мне кажется, они могут найти возможность даже внутри команды, чтобы заменить Кузяева. Может быть, выпадет шанс кому-то из молодых ребят», – сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.