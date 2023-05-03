Кубо — о победе над «Реалом»: рад победе и тому, что забил одной из лучших команд Европы

Японский полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо высказался о победе над мадридским «Реалом» в матче 33-го тура Ла Лиги (2:0).
«Мы очень довольны и гордимся тем, что делаем. Это был самый сложный матч, который мы провели дома, и мы очень рады, что выиграли его. И я очень рад, что забил гол одной из лучших команд Европы. Я думаю, что завтра моя фотография появится на первых полосах изданий, я пойду и куплю газету, чтобы сохранить её на память.
«Реала Сосьедад» выиграл все восемь матчей, в которых я забил? Это говорит о том, что если я забью ещё пять голов, по одному в каждом матче, мы попадем в Лигу чемпионов, так что посмотрим, продолжится ли эта серия.
Наша игра? Я думаю, что она выглядела лучше «Реала» во всех аспектах. Осталось пять важных матчей, и этот также был очень важен, и мы набрали три очка. Так что, если мы будем продолжать в том же духе, я думаю, мы добьёмся попадания в Лигу чемпионов», — приводит слова Кубо Marca.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги 21-летний Кубо провёл 30 матчей, забил в них восемь голов и отдал три голевых передачи.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 3 мая 2023
-
12:13
-
12:12
-
12:03
-
12:03
-
11:46
-
11:20
-
11:07
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:33
-
08:55
-
08:42
-
08:30
-
07:25
-
07:06
-
06:45
-
06:43
-
06:19
-
06:11
-
05:50
-
05:45
-
05:23
-
05:22
-
04:56
-
04:10
-
04:06