Кубо — о победе над «Реалом»: рад победе и тому, что забил одной из лучших команд Европы

Японский полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо высказался о победе над мадридским «Реалом» в матче 33-го тура Ла Лиги (2:0).

«Мы очень довольны и гордимся тем, что делаем. Это был самый сложный матч, который мы провели дома, и мы очень рады, что выиграли его. И я очень рад, что забил гол одной из лучших команд Европы. Я думаю, что завтра моя фотография появится на первых полосах изданий, я пойду и куплю газету, чтобы сохранить её на память.

«Реала Сосьедад» выиграл все восемь матчей, в которых я забил? Это говорит о том, что если я забью ещё пять голов, по одному в каждом матче, мы попадем в Лигу чемпионов, так что посмотрим, продолжится ли эта серия.

Наша игра? Я думаю, что она выглядела лучше «Реала» во всех аспектах. Осталось пять важных матчей, и этот также был очень важен, и мы набрали три очка. Так что, если мы будем продолжать в том же духе, я думаю, мы добьёмся попадания в Лигу чемпионов», — приводит слова Кубо Marca.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 21-летний Кубо провёл 30 матчей, забил в них восемь голов и отдал три голевых передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.