Источник: «Аланию» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом

Владикавказская «Алания» не попадёт в Российскую Премьер-Лигу даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу. Причина — серьёзные проблемы со стадионом, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, на реконструкцию стадиона «Алании» уйдёт ещё как минимум год. Более того, там всё ещё не закончены монолиты, но при этом уже проржавела арматура. К отделке и коммуникациям строители ещё не приступали. По этим причинам шансы стадиона «Алании» пройти лицензирование для проведения матчей Российской Премьер-Лиги практически равны нулю.

Напомним, на данный момент «Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 51 очко в 29 матчах.