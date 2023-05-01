Валерий Газзаев предложил сыграть матч между легендами «Ротора» и «Алании»

Бывший тренер сборной России и ряда российских и зарубежных клубов Валерий Газзаев высказал идею провести товарищеский матч с участием ветеранов «Ротора» и «Алании».

«Я предлагаю «Ротору» сыграть ретроматч с «Аланией». Когда-то в 90-е годы мы были ведущими клубами», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Газзаев тренировал владикавказскую «Аланию» на протяжении нескольких лет. Первый период пришёлся на 90-е годы (1994–1999) и увенчался завоеванием чемпионского титула в 1995-м и серебром 1996 года.

Во время второго прихода Газзаев стал президентом клуба (2011–2014) и лично руководил командой только на протяжении одного сезона (2012/2013). «Алания», выступавшая в тот момент в ФНЛ, выходила в финал Кубка России (2010/2011), участвовала в квалификации Лиги Европы и в 2013 году вернулась в Премьер-Лигу, хотя и ненадолго – вскоре клуб прекратил существование из-за финансовых проблем.