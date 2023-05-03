Филимонов: и Акинфеев, и Дасаев достойны быть в топ-50 лучших вратарей с 1987 года

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о попадании Игоря Акинфеева и Рината Дасаева в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS, отметив, что бывший вратарь сборных СССР и России Дмитрий Харин также заслужил быть в этом списке.

«Всё закономерно — и Игорь, и Ринат Файзарахманович достойны. Конечно, можно было бы добавить Черчесова и Овчинникова. Но я бы включил — если речь идёт о списке за последние 35 лет, то туда попадает победная для нас Олимпиада — значит, включил бы Дмитрия Харина.

Я высоко оцениваю этого вратаря? Конечно! Это олимпийский чемпион, ничего себе! Когда наша сборная становилась олимпийским чемпионом? Только два раза, в 56-м и 88-м, вратарями были Яшин и Харин. Но сейчас этого никто не помнит и не оценивает. Вот сейчас, на ретро-матче, были два олимпийских чемпиона — Лосев и Бородюк. Плохо, что олимпийских чемпионов не помнят. Очень плохо!» — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».