Сэм Эллардайс возглавил «Лидс Юнайтед» до конца текущего сезона

«Лидс Юнайтед» объявил об увольнении Хави Грасии и назначении бывшего наставника сборной Англии Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды до конца текущего сезона английской Премьер-лиги.
«Мы благодарим Хави Грасию и его команду за их усилия в трудных обстоятельствах. Оставшиеся четыре игры сезона будет курировать опытный главный тренер Сэм Эллардайс.
За свою тренерскую карьеру, длящуюся уже 29 лет, Эллардайс провёл более 500 матчей в Премьер-лиге и обладает обширными знаниями в сфере борьбы за выживание, сохранив прописку для ряда своих предыдущих клубов», — говорится в заявлении на официальном сайте команды.
«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков в 34 играх. Под руководством Грасии команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах АПЛ и один раз сыграла вничью.
- 3 мая 2023
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