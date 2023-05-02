Эллардайс: единственный способ не вылететь из АПЛ — перестать пропускать голы

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, являющийся главным кандидатом на пост наставника «Лидса», высказался о борьбе за сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

«У меня есть определённые способы работы и единственный приём, который все считают отрицательным и который на самом деле является лучшим из всех, — перестать пропускать голы. Каждая команда в нижней части таблицы пропускает больше голов, чем кто-либо другой.

Игроки страдают от огромного недостатка уверенности, и поэтому вы приходите и выстраиваете систему. Система не должна вести к тому, чтобы потерпеть поражение, потому что уверенность строится на результатах. Не имеет значения, насколько ты хорош как тренер, если ты не исправишь эти результаты как можно быстрее.

Всё начинается со счёта 0:0, всё начинается с ничьей. Это очко. И чем больше ничьих вы получаете, тем больше в конечном итоге у вас шансов выигрывать футбольные матчи. Потому что уверенность приходит вместе с тем, когда ты перестаёшь регулярно испытывать чувство поражения», — приводит слова Эллардайса 90min.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Лидс» занимает 17-е место, набрав 30 очков в 34 матчах.