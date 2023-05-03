Эллардайс — о «Лидсе»: надеюсь, мы сможем сохранить этот потрясающий клуб в АПЛ

Опытный английский тренер Сэм Эллардайс прокомментировал назначение на пост наставника «Лидс Юнайтед».

«Я стою в своём офисе с видом на тренировочную площадку и вижу, что здесь, в «Лидсе», потрясающие условия. Я взволнован тем, что снова в игре. Очевидно, что по твоим венам пробегает дрожь, когда ты возглавляешь футбольный клуб.

Я знаю, что у «Лидса» большие проблемы. Я видел много неприятностей раньше и надеюсь, мы сможем изменить ситуацию и сохранить этот потрясающий клуб в Премьер-лиге, даже несмотря на то, что у нас всего четыре матча.

Я был шокирован, я никогда не думал, что на этом этапе сезона кто-то может предложить работу. Когда на телефоне высветилось имя, которое мне было довольно хорошо знакомо, я сразу понял, кто это. Итак, мне потребовалось около двух секунд, чтобы сказать «Лидса», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.