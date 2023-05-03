Невилл: у Холанда есть завершение Кейна, сила Руни и скорость Роналдо. Он уникален

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«За последние несколько лет мы привыкли смотреть матчи «Манчестер Сити» и говорить о передачах и владении мячом. Если бы вы когда-нибудь спросили меня, за кем бы я предпочёл наблюдать из двух команд, я бы выбрал стиль игры Юргена Клоппа.

Но я люблю эту версию «Манчестер Сити» больше, чем любую другую команду Гвардиолы за последние четыре или пять лет. И это благодаря Холанду. Он — центральный нападающий таранного типа с блестящим завершением, и его игра — нечто действительно особенное. Если вы смотрите, как он играет, вы увидите что-то уникальное. То же самое и с Кевином Де Брёйне, он тоже особенный. Но Холанд действительно уникален.

Он игрок, которые редко играют в этой лиге, обычно они выступают в «Барселоне» или «Реале». В былые времена, возможно, они играли и в «ПСЖ». Но очень редко у нас есть игрок, которого можно было бы отнести к одному из двух лучших в мире на момент прибытия.

Обычно у нас есть игроки, которые становятся звёздами после подписания контракта в этой лиге. Обычно эти игроки затем переходили в вышеупомянутые клубы. Но Холанд — мировая звезда, который приехал в статусе звезды и выступает как мировая звезда.

У Холанда есть завершение Кейна, сила Руни, он невероятен. Даже скорость, с которой бежал бразилец Роналдо, не сравнится с Холандом. Холанд — это как четыре игрока в одном», – приводит слова Невилла Sky Sports.